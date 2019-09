È Gloria Cuminetti, attrice bergamasca di 30 anni, la donna aggredita nelle scorse ore a Torino. Un uomo ha infatti iniziato a colpire passanti con schiaffi e pugni, senza alcun motivo e l’attrice è rimasta coinvolta. A colpirla un marocchino di 34 anni che è stato arrestato dai carabinieri con l’utilizzo del taser. La donna, ferita da un pugno al volto sferrato dopo che l’uomo aveva cercato di picchiare una coppia di coniugi, ha trascorso la notte all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è stata trattenuta per gli accertamenti del caso. Protagonista di numerosi spettacoli a teatro, Gloria Cuminetti ha lavorato anche per il cinema e per la pubblicità.

