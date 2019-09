Romina Power, ospite della prima puntata di Domenica In, ha parlato con la padrona di casa, Mara Venier, anche dei nipotini. In collegamento la figlia Cristel, madre di due bimbi: “Com’è la vita con due figli piccoli? Non semplice, perché non c’è un manuale delle istruzioni“, ha detto. A un certo punto la chiacchierata è virata verso una questione molto delicata: “Noi nonne non abbiamo potere decisionale. Li ami e vuoi partecipare alla loro crescita, ma decidono tutto i genitori”. Ecco che allora la figlia le ha chiesto: “Cosa vorresti decidere?” e Romina ha risposto: “Per esempio sui vaccini, secondo me sono troppi“. Mara ha cercato subito di sedare la piccola querelle tra madre e figlia: “Sono importanti, però”, ha chiosato. E Cristel ha aggiunto: “Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico”.

