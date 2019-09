È il 15esimo weekend consecutivo di proteste nell'ex colonia britannica, che dal 1997 è tornata sotto la sovranità cinese. In centinaia si sono radunati davanti alla sede diplomatica per chiedere il sostegno della comunità internazionale. E anche oggi le strade sono bloccate dalle proteste

Chiedono al governo britannico di “salvare Hong Kong” mentre sventolano la Union Jack e cantano l’inno nazionale ‘God Save the Queen’. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico dell’ex colonia che nel 1997 tornò sotto la sovranità cinese, per chiedere il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e la mobilitazione per le riforme democratiche. E nel 15esimo weekend consecutivo di proteste, migliaia di manifestanti, in gran parte vestiti di nero, hanno sfidato il divieto della polizia, partecipando alla marcia pro-democrazia partita dall’ area dello shopping di Causeway Bay e diretta verso Central, la zona delle sedi governative e istituzionali. Le principali strade nel cuore dell’ex colonia sono bloccate, mentre i centri commerciali hanno dovuto chiudere prima del tempo a causa di possibili tensioni e scontri tra attivisti e polizia in tenuta antisommossa.

“Sollecitiamo il governo di Sua Maestà a rivedere lo status di ‘un Paese, due sistemi’ e ad agire contro le violazioni – hanno rimarcato i manifestanti in una nota letta davanti al consolato -. Alla luce del grande pericolo con il quale ci confrontiamo quotidianamente, è un dovere per il governo britannico rivedere le politiche su Hong Kong per proteggere la nostra gente”. Oggetto di contesa sono poi i passaporti per i British National Overseas (Bno), dati ai residenti dell’ex colonia senza connessioni dirette con il passaggio del 1997. La contestazione riguarda il fatto che il passaporto Bno dà ai possessori il libero accesso alla Gran Bretagna, ma non la residenza.

La scorsa settimana, circa 130 parlamentare britannici hanno sottoscritto una lettera inviata al ministro degli Esteri Dominic Raab sollecitando gli Stati del Commonwealth a dare ai residenti di Hong Kong la seconda cittadinanza. Un mossa seguita alla freddezza mostrata dallo stesso Raab all’ipotesi di ‘correggere’ il passaporto Bno. Nella vicina Macao, altra ex colonia, il Portogallo ha dato la piena cittadinanza nati prima di una certa data, prima comunque della restituzione dei territori alla Cina del 1999.