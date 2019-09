È stato tra i protagonisti della scorsa stagione di Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di RaiUno condotto dal sempre elegante e professionale Marco Liorni. Ma questa stagione Mauro Coruzzi, alias Platinette, non ci sarà. Il motivo non è la partecipazione ad Amici Celebrities (dove avrà il ruolo di giurato) come si era inizialmente pensato ma problemi di salute che lui stesso ha spiegato, proprio a Italia Sì: “Ho chiesto di ospitarmi per spiegare quello che mi sta succedendo. Quarantacinque da autore e conduttore, poi è arrivato il cinema, Sanremo, tanto lavoro, ma in tutti questi anni ho avuto un difficile male da combattere, ovvero il mangiare compulsivo. L’ultimo anno trascorso a Italia Sì è stato un anno difficile: trascinavo una gamba e ringrazio la discrezione delle mie amiche e dello studio per la privacy. Ho deciso alla fine della stagione scorsa che dovevo riguadagnare la mia vita: non potevo accettare programmi così lunghi e dovevo lavorare su di me. L’ho fatto con un regime alimentare molto severo e anche per capire se sarei riuscito a prendere il controllo della mia vita. Prima rimetto a posto le fondamenta, poi magari ci rivediamo. Lo dovevo al conduttore, che mi ha voluto qui un anno fa, dovevo una spiegazione. Ecco perché non ci sarò”. E Liorni, alla fine della spiegazione, ha abbracciato Coruzzi con grande affetto: un addio, o forse un arrivederci?

