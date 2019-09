Il cantante, insieme a Beppe Sala, ha consegnato borracce in alluminio fuori una scuola del capoluogo lombardo, così da sostenere l'iniziativa #PlanetOrPlastic. Non è la prima volta che Mengoni si mostra impegnato nel sociale ma i suoi fan si sono concentrati più sulla sua "trasformazione" che sulla bontà dell'iniziativa

Marco Mengoni accanto al sindaco di Milano Beppe Sala per promuovere la riduzione dell’uso di plastica. I due hanno consegnato borracce in alluminio fuori una scuola del capoluogo lombardo, così da sostenere l’iniziativa #PlanetOrPlastic. Non è la prima volta che il cantante si mostra impegnato nel sociale ma i suoi fan si sono concentrati più sulla sua “trasformazione” che sulla bontà dell’iniziativa. Abituato a sfoggiare sempre look alla moda ma soprattutto un aspetto molto curato, Mengoni si è fatto immortalare con barba e capelli lunghi e i follower non hanno apprezzato: “Ti stai trasformando in Neri Marcorè“, scrive qualcuno. “Classico taglio di capelli per camuffare la stempiata”, “Sembri un cinquantenne trascurato”, “Assomigli a Beppe Vessicchio”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono accanto al post. Al contrario, non sono pochi i fan che hanno criticato i commenti di questo tipo, facendo notare che sarebbe bene concentrarsi sull’iniziativa e non sulle “frivolezze” estetiche: “La gente: Uno fa un’iniziativa per sensibilizzare i bimbi al problema della plastica nel mondo e, cosa ottiene? Critiche alla sua barba. Questo si che é un dramma la BARBA INCOLTA #gentesuperficiale #genteignorante”, scrive un utente.