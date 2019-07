“I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine”. Così la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, commenta il video della polizia locale di Roma in cui si vede un agente di polizia entrare nella vasca della Fontana di Trevi per tirare fuori un uomo che, vestito da antico senatore romano, si era gettato in acqua. “Sono comportamenti inaccettabili verso i quali non c’è alcun tipo di tolleranza – commenta la sindaca -: dopo l’approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, infatti, chi decide di fare un bagno nelle fontane di Roma viene punito con una sanzione di 550 euro e con la misura del Daspo Urbano. Così è stato per il pittoresco senatore romano e così sarà per chiunque offenderà il patrimonio storico e artistico della città, che appartiene a tutti”.

