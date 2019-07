È andato a casa di una massaggiatrice per sottoporsi a un trattamento pubblicizzato su internet, ma una volta entrato ha picchiato la donna e l’ha violentata. È successo a Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima è una ragazza cinese, mentre il suo aguzzino si chiama Salvatore Intrepido, 62 anni, residente a Noci, nel Barese. L’uomo è stato arrestato e ha confessato tutto agli inquirenti: è accusato di violenza sessuale e rapina. La violenza si è ripetuta due volte, il 21 agosto e il 13 settembre 2018: Intrepido è andato in casa della donna con il pretesto del massaggio, poi l’ha legato, l’ha picchiata e violentata.

In entrambe le occasioni la vittima è stata anche rapinata, di 400 euro la prima volta e di 140 euro la seconda. La descrizione degli eventi è stata fatta dallo stesso Intrepido che ha raccontato come, durante quest’ultimo episodio, ha anche minacciato la donna con “un coltello usato per aprire i panini”. “Ho preso il coltello, ma per intimorirla, le ho detto di stare ferma altrimenti l’avrei ammazzata, ma non le avrei mai fatto del male“, ha spiegato Salvatore Intrepido al magistrato. Durante la confessione l’uomo si è scusato, dicendo che stava “attraversando un periodo particolare”. Nonostante le aggravanti dell’uso di un’arma, dell’aggressione in casa e dell’aver immobilizzato la persona violentata, la difesa ha chiesto che, considerata la confessione di Intrepido, la pena sia da scontare ai domiciliari.