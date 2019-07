"Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli", scrive Dagospia che dà la notizia

Sarah Varetto e Salvo Sottile si sono lasciati. È l’indiscrezione lanciata da Dagospia, secondo cui la coppia di giornalisti, lei ex direttrice di Sky Tg24 e lui conduttore di Rai3, avrebbe deciso di separarsi dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Giuseppe di 15 anni e Maya di 9. Da parte dei diretti interessati non è arrivato alcun commento ufficiale, d’altra parte però i due hanno sempre mantenuto grande riserbo sulla loro vita privata, ma la notizia è diventata presto virale in Rete.

“Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli – scrive Dagospia -. Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli“. A sembra quindi, Salvo e Sarah si sono separati in grande amicizia e i loro rapporti sono ancora ottimi.