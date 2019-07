L'incidente, come riporta l'Independent, è avvenuto a Londra, nella zona di Beckenham. Il 14enne è stato trasportato in ospedale in eliambulanza

Non si ancora se l’adolescente che si è schiantato con il suo monopattino elettrico contro la fermata dell’autobus riuscirà a sopravvivere. L’incidente, come riporta l’Independent, è avvenuto a Londra, nella zona di Beckenham. Il 14enne è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Il quotidiano britannico ricorda che la guida dei monopattini è vietata per legge nel Regno Unito (consentita solo su strade private) ma una grande quantità di gente sembra fregarsene e usa questo popolarissimo mezzo di trasporto anche per spostarsi in città. Solo qualche giorno fa Emily Hartridge, 35enne conduttrice televisiva e youtuber britannica ha perso la vita sempre a causa di un incidente in monopattino.