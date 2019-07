È successo nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza: vittima dell'incidente è un 36enne che è stato trasportato d'urgenza in ospedale

Stava tagliando l’erba in giardino quando, senza che se ne accorgesse, è stato morso da un serpente e ha avuto uno choc anafilattico. È successo nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza: vittima dell’incidente è un 36enne che è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, stava falciando l’erba quando all’improvviso ha avvertito un dolore alla gamba e ha notato un serpente, forse una vipera, che si è subito allontanato.

Poco dopo ha iniziato a percepire i sintomi tipici di una reazione allergica grave e i parenti lo hanno portato subito al vicino posto di primo soccorso a Farini d’Olmo: qui un medico del 118 gli ha somministrato i primi farmaci in grado di contrastare lo choc. Poi l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza dove ora si trova sotto osservazione. Le sue condizioni sono serie ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.