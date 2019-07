Anche il principe Andrea d’Inghilterra, il duca di York figlio della regina Elisabetta e fratello di Carlo, è stato travolto dallo scandalo sessuale che vede coinvolto il miliardario americano Jeffrey Epstein e che sta portando alla luce diversi casi di abusi e pedofilia. Nei circa 2000 file in possesso della corte d’Appello degli Stati Uniti che inchiodano Epstein alle accuse di abusi sessuali e traffico di minori, comparirebbe infatti anche il nome del principe Andrea, che avrebbe consumato rapporti sessuali con Virgina Giuffre, la donna che ha denunciato il miliardario americano sostenendo di esser stata usata da lui come “schiava sessuale”.

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, il duca di York avrebbe consumato rapporti sessuali con la Giuffre quando lei aveva solo 17 anni ed era quindi ancora minorenne. Come prova di ciò, il tabloid britannico pubblica anche una foto in cui si vede Andrea d’Inghilterra assieme alla ragazza, mentre le tiene un braccio intorno alla vita: lo scatto risale al 2001, durante un viaggio a Londra organizzato proprio da Epstein. La ragazza aveva già raccontato nel 2015 di esser stata costretta dal miliardario a fare sesso con il principe a Londra, nei Caraibi e a New York.

Accuse che il reale ha sempre negato. Non solo, la ragazza sostiene anche di esser stata “reclutata per attività sessuali” da Ghislaine Maxwell, amica del duca di York. Come se non bastasse, il Daily Mirror pubblica anche la notizia di un viaggio in Thailandia di Andrea ed Epestein e di un party a cui il fratello del principe Carlo avrebbe preso parte nel 2010 nella casa newyorchese di Epstein. Un portavoce di a Buckingham Palace ha respinto tutte le accuse, precisando che “il duca di York non ha più incontrato, né visitato Epstein dopo il 2010”.