“La sindaca mi ha chiesto le deleghe e la carica di vicesindaco per dare un segnale di cambiamento nella sua amministrazione”. Lo ha detto Guido Montanari, vicesindaco di Torino, nel giorno in cui Chiara Appendino renderà conto al Consiglio comunale dopo il caso del Salone dell’Auto. “Io ho risposto che non ho motivi per dimettermi perché ho operato molto bene. Se Chiara ritiene di interrompere il mio lavoro è una sua scelta. Ha il potere per revocare le deroghe e gli altri consiglieri possono solo fare le proprie considerazioni. C’è un orientamento legato ai vecchi poteri forti di questa Città, un ritorno al Sistema Torino” ha detto il vicesindaco