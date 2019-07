La prima cittadina su Facebook: "La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine". Alle 14.30 previsto il consiglio comunale

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. Lo rende noto, sui social, la stessa prima cittadina. “La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita – spiega – Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine“.

Un gesto della prima cittadina – furiosa per la perdita a favore di Milano dell’appuntamento del mercato dell’auto – era atteso nonostante l’appoggio incondizionato arrivato dal capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che si era fermato nei giorni scorsi nel capoluogo piemontese per un incontro fiume finito dopo mezzanotte, la situazione è grave. Appendino si era presa due giorni per decidere: tra le ipotesi c’erano anche le dimissioni. Ma il ritiro delle deleghe sembra aver fatto virare la giunta verso altre decisioni. Come il rimpasto della. Montanari aveva rivendicato di avere mandato i vigili a multare gli espositori del Salone dell’Auto per mancata celerità nel montare e smontare gli stand, dopo avere imposto per l’operazione tempi contingentati. Una delle gocce che avevano fatto traboccare il vaso e spinto la manifestazione, che ha avuto 700mila visitatori e ricadute stimate in quattro milioni di euro, ad annunciare il trasloco a Milano. L’appuntamento ora è per la seduta del Consiglio comunale alle 14.30. Torino, Di Maio difende Appendino dalle “minoranze rancorose”: “E’ il futuro del movimento, con lei anche se si dimette”

L’abbandono del Salone, dopo cinque edizioni, aveva spinto Appendino a dirsi “furiosa”. Ma i suoi strali erano andati anche a consiglieri della sua maggioranza e al vicesindaco Guido Montanari. Alla scelta degli organizzatori “hanno anche contribuito alcune prese di posizione autolesioniste di alcuni consiglieri del Consiglio Comunale – e dichiarazioni inqualificabili da parte del vicesindaco” aveva sottolineata l’esponente del M5s. Il vicesindaco, pochissimi minuti dopo la nota della sindaca, aveva precisato: “Ho sempre ritenuto che il Salone dell’auto sia una ricchezza della città e che si possa fare al Parco del Valentino con una mediazione tra esigenze degli organizzatori e fruizione del parco. Questa mia posizione è stata travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte. Comprendo lo sconcerto e il disappunto della Sindaca e mi scuso per aver dato pretesto a polemiche strumentali”. Il trasferimento del Salone dell’auto a Torino – tra l’altro annunciato nel giorno del lancio della 500 elettrica nello stabilimento Fca di Mirafiori -aveva anche riaperto la ferita aperta dalle Olimpiadi invernali del 2026 assegnate a Milano-Cortina e sfuggite al capoluogo piemontese per il no dell’amministrazione cittadina.