“Guerra” al BCT di Benevento, evento dedicato al mondo cinematografico e televisivo. Ospiti della kermesse erano infatti Chef Rubio e Massimo Boldi che sono saliti sul palco uno dopo l’altro. O meglio, prima uno e l’altro molto tempo dopo. I fan dello chef, volto amatissimo del canale Nove, non hanno saputo trattenere l’entusiasmo e hanno fatto restare Rubio sul palco più del dovuto, tra applausi e selfie. Così Massimo Boldi ha dovuto aspettare il suo turno (che non arrivava mai) e quando è stato il momento di entrare in scena è rimasto pochi minuti, visibilmente stizzito.

Chef Rubio non ha perso l’occasione per dire la sua sui social: “Grazie Benevento – ha scritto in un primo post – per lo splendido incontro, per gli interventi e il confronto, ma soprattutto per la straordinaria umanità. Un saluto a Cipollino che ha rosicato ma che non doveva. Mastella scansete, c’è un nuovo sceriffo in città”. Non solo, lo chef ha poi postato un secondo messaggio: “Volevo dedicare il premio ‘Personaggio Televisivo della Stagione’ – le parole di Chef Rubio – a Cipollino, con la speranza di riuscire a strappargli una foto la prossima volta, prima che scappi. Grazie ancora”.