Sembra un’eternità invece sono passati solo dieci anni da quando Miley Cyrus ha detto addio ad Hanna Montana, il personaggio dell’omonima serie tv per ragazzi della Disney che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Quando Miley annunciò la sua volontà di lasciare la fiction, la notizia fu un duro colpo per i suoi fan che non si spiegarono il perché di questa decisione improvvisa. Ora però è stata lei stessa a rivelare il motivo che la spinse a voltare pagina: “Nel minuto in cui ho perso la verginità ho pensato che non avrei più potuto farlo”, ha raccontato in un’intervista a Elle.

Con il passare degli anni, ha spiegato Miley, il magico mondo della Disney iniziava a starle stretto e così a 18 anni ha deciso di dire addio ad Hanna Montana nonostante il successo della serie tv. “Era strano e ridicolo, mi sentivo cresciuta per quel personaggio. Una volta andai nel backstage di Disneyland e Peter Pan stava fumando una sigaretta. Pensai: ‘Sono io, questo è il genere di sogni che sto spezzando’. È così che si sono sentite le persone quando è uscito il video in cui fumavo il bong. Ma io non sono una mascotte Disney, sono una persona“.