Matrimoni finiti, tradimenti vip e nuovi amori: il gossip infiamma la già calda estate. “Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di famiglia ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste“, qualche giorno fa Clizia Incorvaia ha comunicato su Instagram la fine dell’amore con Francesco Sarcina. Dopo un tira e molla durato mesi il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Il cantante delle Vibrazioni sceglie il silenzio e non commenta ma è il settimanale Oggi a fornire il colpo di scena, il motivo per cui le nozze sono saltate dopo tre anni: Riccardo Scamarcio. La vera ragione della separazione sarebbe appunto un tradimento, l’influencer sarebbe stata travolta da una cieca passione per l’attore pugliese che è anche il migliore amico di Sarcina. Molto più di un pettegolezzo che i protagonisti non hanno infatti smentito. Scamarcio era anche il testimone di nozze del cantante.

Le corna, detta in maniera poco elegante, sarebbero anche il motivo della rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Notizia anticipata dal sito Dagospia e ufficializzata dalla coppia con una nota stampa: “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

Il settimanale Oggi in edicola ha annunciato la presenza di un altro uomo nella vita della modella, identità poi svelata in serata: “E’ il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio Gufram, il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli. Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che la ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi”, ha scritto Dagospia.

Pratagonista del gossip estivo anche Diletta Leotta, in questo caso potrebbe non trattarsi di un tradimento. La fine della relazione con il manager Matteo Mammì era stata comunicata nelle scorse settimane. Il volto di Dazn era dunque pronta per un’estate da single ma è stata paparazzata dal settimanale Spy in compagnia di Daniele Scardina, pugile di 28 anni soprannominato King Toretto. Le immagini la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con il ragazzo super tatutato, a favorire la loro conoscenza sarebbe stato Guè Pequeno, amico della conduttrice. Come l’avrà presa il suo ex Mammì?