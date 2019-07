“Non è potabile e dovrebbe essere utilizzata solo per scopi sentimentali”. Questa l’avvertenza “declamata” dalla influencer Belle Delphine che ha deciso di mettere in vendita l’acqua che ha usato per fare il bagno. Più di 4 milioni di follower su Instagram, Belle è una cosplayer e la “sua” acqua è in vendita a 30 dollari. Uno dice, chi mai potrà essere interessato a comprarla? Ebbene, su Youtube ci sono molti video di fan felicissimi di averlo fatto, con in mano una specie di barattolo che la influencer ha chiamato “Gamer Girl Bath Water”. Sulla confezione c’è addirittura una dedica: “Love, from Belle Delphine”.