“I giornalisti italiani hanno una crisi di credibilità che supera quella dei politici. Il nostro compito non è influire ma essere imparziali e raccontare la verità. Ma come diceva Luigi Einaudi, bisogna conoscere per deliberare”. Ha parlato anche della crisi del giornalismo italiano il direttore del Fatto.it, Peter Gomez, dialogando con Francesca Fagnani in un incontro al festival Libro possibile a Polignano a mare. Le intercettazioni, lo schieramento e l’incapacità di essere imparziali. “Non dobbiamo solo sapere di essere indipendenti, dobbiamo anche sembrarlo. Verrà un giorno in cui non lo diremo nemmeno alla mamma che si fa il giornalista. E sarà meglio così”