La giornalista sportiva ha deciso di parlare per la prima volta della fine della sua storia d'amore in un'intervista al settimanale Gente, chiarendo anche in che rapporti è con Francesco Monte

“Mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. A un mese dalla fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, Diletta Leotta ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista al settimanale Gente, dove ha svelato i retroscena della rottura. “E’ stata una scelta di entrambi”, ha spiegato aggiungendo che al momento non esclude un possibile ritorno di fiamma: “Mai dire mai” . “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”, ha detto la giornalista sportiva.

Intanto però, la sua estate sarà tutta dedicata alla famiglia, a cui è molto legata, e a proposito dell’uomo dei suoi sogni rivela: “Per me ha gli occhi verdi di papà”. D’altronde il suo cuore non è ancora impegnato. La Leotta infatti ha smentito categoricamente il flirt con Francesco Monte, il modello anche lui da poco single dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, che le è stato attribuito qualche tempo fa: “Con lui sono in amicizia!” I corteggiatori, in ogni caso, non le mancano ma lei ha le idee chiare: il suo uomo ideale deve avere queste caratteristiche: “Ha gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”.