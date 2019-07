Colpo a sorpresa nella vicenda che ha contribuito ad affossare la carriera del due volte vincitore dell’Oscar Kevin Spacey, accusato di una serie di molestie e violenze sessuali da novembre 2017 negli Stati Uniti e a Londra. Uno dei giovani accusatori di Spacey ha deciso di ritirare “volontariamente” l’accusa di molestie sessuali rivolta all’attore. Una decisione arrivata prima di una nuova udienza della causa civile potenzialmente difficile per l’accusa. Questo “ritiro volontario”, senza specificare la motivazione, è stato registrato al tribunale di Nantucket Island, in Massachusetts, dove la presunta violenza si è verificata nel luglio 2016, che ha ricevuto la comunicazione tramite una mail del legale del 18enne.

Gran parte dell’impianto accusatorio si basa su immagini compromettenti filmate sul suo cellulare da Little, cameriere in un ristorante di quest’isola molto popolare tra il jet set in estate. Ma il telefono, che la difesa chiede di esaminare, sembra impossibile da trovare. Little dice di non averlo più visto dopo averlo consegnato alla polizia per l’esame a dicembre 2017. La polizia ha affermato di averlo consegnato al padre della vittima, che ha detto di non averne ricordo. Il giudice aveva avvertito che avrebbe chiamato Little a testimoniare se il telefono non fosse consegnato entro l’udienza di lunedì.

Secondo la madre del giovane, che aveva reso pubblica la denuncia, l’attore avrebbe fatto ubriacare il figlio per poi aggredirlo sessualmente infilandogli una mano nei pantaloni. Spacey, 59 anni, è stato formalmente accusato a gennaio di aggressione sessuale nei confronti di un adolescente con più di 14 anni. Lui si è sempre dichiarato innocente e rischia fino a cinque anni di prigione. È stato bandito dall’ultima stagione di ‘House of Cards‘ e l’ultimo film di Ridley Scott ‘Tutti i soldi del mondo’, in cui è stato sostituito all’ultimo minuto da Christopher Plummer.

Il ritiro delle accuse fa calare definitivamente il sipario sulla causa civile, che non potrà essere nuovamente intentata. Non è chiaro se Spacey e il giovane abbiano raggiunto un accordo finanziario.