Il colpo è stato così forte che la palla è poi rimbalzata via, mentre l'ex first lady esultava festante e si abbracciava con le compagne, fiera del punto messo a segno

Che l’ex first lady Michelle Obama fosse una donna forte e battagliera era ormai assodato, ma certo nessuno si aspettava di vederla in azione su un campo da dodgeball, mentre con un lancio centra in pieno le parti basse di Harry Style, l’ex cantante degli One Direction, facendolo accasciare al suolo. È successo durante una partita di dodgeball organizzata da James Corden del “The Late Late Show”: a sfidarsi erano Usa e Uk e a giocare erano tanti nomi noti, da Kate Hudson a Mila Kunis, Melissa McCarthy, Lena Waithe e Allison Janney per gli Usa; mentre per l’Inghilterra James, Reggie Watts, Harry Styles, Benedict Cumberbatch e John Bradley.

Insomma una specie di “maschi contro femmine”, dove le ragazze degli Usa sono apparse molto agguerrite. A segnare il vero colpo però è stata appunto Michelle Obama che, tirando un pallone, ha involontariamente centrato gli “attributi” di Harry Style, che si è accasciato a terra: il colpo è stato così forte che la palla è poi rimbalzata via, mentre l’ex first lady esultava festante e si abbracciava con le compagne, fiera del punto messo a segno. Per riprendersi dal brutto colpo il cantante si è ritirato negli spogliatoi a fine primo tempo con il resto della squadra, bevendo il tradizionale tè inglese con pasticcini e tramezzini al cetriolo. Neanche a dirlo, la partita è stata vinta dalle ragazze degli Usa.