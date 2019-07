Sono migliaia le segnalazioni pubblicate nelle ultime ore su Twitter con gli hashtag #whatsappdow, #facebookdown e #instagramdown. Tutte e tre le app di Mark Zuckerberg hanno infatti avuto problemi di funzionamento nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, come errori nel download dei file multimediali, errori nell’aggiornamento del feed o, ancora, impossibilità di pubblicare nuove foto e/o post. Come sempre succede in questi casi, gli utenti si sono riversati tutti su Twitter, dove hanno denunciato i disagi. I malfunzionamenti sembra abbiano riguardato tutta Europa, come riferisce il sito Downdetector.

