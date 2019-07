Tolo Tolo di Checco Zalone uscirà il 1 gennaio 2020. Lo ha annunciato il distributore Medusa durante la presentazione ufficiale del listino della prossima stagione cinematografica che, nonostante i tentativi artificiali di rianimare il cinema in Italia d’estate (MovieMent-al cinema tutto l’anno), ripartirà inesorabile da inizio settembre 2019. Tolo Tolo, scritto con Paolo Virzì e senza più Gennaro Nunziante alla regia, vede Zalone protagonista dietro e davanti la macchina da presa.

Sinossi top secret anche se ufficiosamente si parla di un boss della malavita pentito che intreccia un rapporto di amicizia con un agente di scorta su un set africano. Prodotto da TaoDue di Pietro Valsecchi, Tolo Tolo sarà la quinta commedia con Zalone protagonista e arriverà esattamente quattro anni dopo il successo stratosferico negli incassi di Quo Vado che alla fine ha portato a casa 65milioni295mila389euro.

Inizialmente il nuovo lavoro di Zalone avrebbe dovuto uscire a Natale 2019, ma Medusa ha lasciato uno spazio ampio a Ficarra&Picone che con il loro nuovo film, ancora senza titolo, con riprese in Marocco che stanno avvenendo in questi giorni, usciranno il 12 dicembre e punteranno al tutto esaurito durante Natale. Medusa ha poi elencato gli altri 14 titoli di una lunga stagione di commedie: ben due i film diretti da Fausto Brizzi (Se mi vuoi bene che esce in autunno, e La mia banda suona il pop in primavera); uno diretto da Christian De Sica; un altro interpretato da Fabio De Luigi sull’onda del successo di 10 giorni senza mamma; infine un altro titolo come regista per Walter Veltroni. Nonostante il suo C’è tempo abbia incassato la cifra irrisoria di 313mila euro, Veltroni ottiene spazio e lancio della più importante casa di distribuzione cinematografica italiana per portare su grande schermo il suo romanzo Quando con un protagonista maschile (Claudio Bisio) che si risveglia dopo 33 anni dalla morte di Enrico Berlinguer.