L’attivismo di Ivanka Trump al G20 finisce nel mirino dei social media. La figlia e consigliera del presidente americano Donald Trump è stata presa in giro con l’hashtag #UnwantedIvanka (Ivanka indesiderata) dopo che è comparsa in un video diventato virale in cui cerca di fare conversazione con i leader mondiali in Giappone.

La clip, pubblicata dall’Eliseo, mostra la first daughter inserirsi in un dialogo tra il presidente francese Emmanuel Macron, il premier canadese Justin Trudeau, la premier britannica Theresa May e la direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde, con quest’ultima che sembra fulminarla con uno sguardo. Una scena che ha scatenato l’ironia della rete, con i social media inondati di immagini che ritraggono Ivanka in momenti storici come lo sbarco in Normandia, il primo sbarco sulla luna o tra i Beatles che attraversano sulle iconiche strisce pedonali di Abbey Road.

La figlia del presidente in effetti ha imperversato nel corso di tutto il viaggio all’estero del padre: era presente ai bilaterali del vertice di Osaka, compreso quello con il leader cinese Xi Jinping, a fianco del premier giapponese Shinzo Abe e della regina Maxima d’Olanda al Forum sulle donne, e nella delegazione che ha partecipato all’incontro di Trump con Kim Jong-un al confine tra le due Coree.

Inoltre, il video sull’onnipresente Ivanka ha aperto il dibattito sul ruolo della figlia dell’inquilino della Casa Bianca all’interno dell’amministrazione Usa, scatenando parecchie critiche da parte degli avversari. “Per alcuni potrebbe essere scioccante, ma essere figlia di qualcuno non è una qualifica professionale”, ha attaccato la deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez: “Fa male alla nostra posizione diplomatica”.