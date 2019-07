“Il M5s si sta biodegradando? Sì, la natura della biodegradazione è un processo inevitabile per qualsiasi materiale o essere: tutti si biodegrada. Non vuol dire sparire ma entrare in un circolo, in un altro circolo”. Lo ha detto, parlando con i cronisti a margine di un convegno sulla biodegradabilità della Novamont, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo. “Tutto si trasforma, nulla si crea e nulla si distrugge. Ecco perché il movimento è dall’origine biodegradante. È la biodegradazione del pensiero che mi preoccupa”.