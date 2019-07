Gessica Notaro sta vivendo un amore che sembra renderla molto felice: “Amore è anche imparare a mettersi nei panni dell’altro”, ha scritto su Instagram a commento di una foto che ritrae lei e il fidanzato, entrambi con una benda sull’occhio. Una foto simbolica e bellissima: non si può che essere felici per Gessica. Dopo tutta la sofferenza e il dolore (il suo ex fidanzato Edson Tavares che la sfregiò con l’acido è stato condannato a 15 anni di reclusione), affrontati sempre con forza e determinazione, sembra davvero innamorata: “Amore mio, ti amo, vita, io e te, sempre“, aveva scritto qualche tempo fa in un post dedicato al fidanzato. Molti i commenti e gli auguri per questa coppia.