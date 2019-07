Votato dal Consiglio dei ministri l'assestamento di bilancio che in termini di competenza mostra un miglioramento di circa 1,9 miliardi di euro del saldo netto da finanziare e 3,4 miliardi del saldo di cassa. Nella giornata dell'ok al provvedimento anti-procedura restano tuttavia gli attriti nel governo, stando ai retroscena, dovuti all'assenza del vicepremier pentastellato, che non è andata giù al collega leghista

Via libera del Consiglio dei ministri all’assestamento di bilancio, ovvero il documento che dovrebbe mettere nero su bianco il tesoretto da portare a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione sul debito, che doveva essere discussa martedì dal Collegio dei commissari Ue ma è stata rimandata di almeno 24 ore. È arrivato infatti l’ok a un decreto ad hoc con “misure urgenti in materia di miglioramento di saldi di finanza pubblica”. Il decreto, di fatto, “congela” i risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100 per l’arrivo di domande inferiori a quanto inizialmente stimato: si tratta di circa 1,5 miliardi di euro.

In sostanza i risparmi delle due misure verranno utilizzati per la riduzione del deficit, come peraltro già previsto dalle legge di Bilancio. L’assestamento di bilancio in termini di competenza mostra un miglioramento di circa 1,9 miliardi di euro del saldo netto da finanziare e 3,4 miliardi del saldo di cassa. Il governo si è impegnato inoltre al rispetto del target di deficit al 2,04% concordato con la Commissione europea lo scorso dicembre. La decisione è arrivata a poche ore dall’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva spiegato come il “trend positivo” della finanza pubblica e la “solidità” di fondo dell’economia italiana non giustifichino, a sua avviso, la procedura: un intervento importante alla vigilia delle decisioni che saranno prese a Bruxelles. Un plauso alle parole del capo dello Stato è arrivato dal presidente della Camera: “Condivido in pieno le parole di Mattarella e non credo che ce ne sia assolutamente bisogno – ha detto Roberto Fico – Mi aspetto che il presidente del Consiglio faccia quello che sta facendo, ovvero un dialogo serrato con l’Unione Europea, sia in vista delle nomine che in vista di una possibile procedura di infrazione”.

Nella giornata dell’ok al provvedimento anti-procedura restano tuttavia gli attriti nel governo, stando ai retroscena, dovuti all’assenza del vicepremier pentastellato, che non è andata giù al collega leghista. Anche se Luigi Di Maio ha fatto sapere che la sua assenza era stata “comunicata una settimana fa”, mentre dal fronte leghista la reazione è stata più fredda: se il leader del Carroccio ha ufficialmente smentito ogni tensione, secondo alcune indiscrezioni se la sarebbe presa proprio con il socio di governo (“Mi attacca e poi non si presenta?”, avrebbe detto ai suoi). “Nessuna polemica con Di Maio o altri, abbiamo solo tanto lavoro”, ha detto però Salvini poco dopo.

Le tensioni oggi riguardano il caso Autostrade e il fatto che i 5 stelle insistano sulla richiesta di revoca della concessione su tutta la rete. E proprio sul punto Di Maio ha insistito durante una diretta Facebook fatta in giornata: “Non c’è stato nessun attacco a Matteo Salvini – è la giustificazione data da fonti vicine al vicepremier M5s, – bensì una richiesta di fare squadra alla Lega sul caso Autostrade, dopo che nei giorni scorsi da esponenti leghisti erano arrivate dichiarazioni pubbliche in disaccordo con la proposta di revoca della concessione. Punto per noi invece fondamentale al fine di fare giustizia verso chi ha perso la vita nella tragedia del Ponte Morandi”.