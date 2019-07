Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, infatti, cantando un suo brano che inizia con queste parole: “Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere” quando, dopo essersi tolta le scarpe, è caduta. Niente di grave, solo qualche risata, anche della stessa cantante che ha continuato la sua performance per terra fino al momento in cui ha potuto tranquillamente alzarsi. Il puntuale “Lallero”, utente Twitter al quale sfugge veramente poco quando si tratta di spettacolo, ha subito recuperato un video.

La scivolata di Fiorella Mannoia durante il #rilive del 29 giugno 2019. pic.twitter.com/DrB4DYO2fm — lallero (@see_lallero) 29 giugno 2019