Cosa è successo a Salmo? Un incidente sul palco. Distorsione al ginocchio. Il rapper ha infatti postato una foto su una sedia a rotelle al fianco di un signore anziano, anche lui in sedia. Una foto ironica (chissà se apprezzata proprio da tutti), per ricordare l’infortunio sul palco durante il Bologna Sonica Park: “Hai spaccato lo stesso”, scrivono i fan. Salmo ha continuato il concerto con il ghiaccio sul ginocchio, seduto, cosa che ha ricordato a tutti quanto accaduto a Dave Grohl dei Foo Fighters, che salì sul palco, dopo un incidente, seduto su un trono. Il tour estivo del musicista riprenderà venerdì 5 luglio da Legnano (MI) e si sposterà in molte città italiane per tutta l’estate.

Visualizza questo post su Instagram Gang! #oldboys Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 29 Giu 2019 alle ore 6:37 PDT