Lorella Cuccarini ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram una sua foto con il volto tumefatto e un occhio completamente livido. Un’immagine molto forte, ma è lei stessa a spiegare cosa le è successo. A ridurla in questo stato è stato infatti un incidente che le è capitato mentre stava camminando per strada, forse a causa di una distrazione. “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca“, scrive infatti la showgirl che si prepara a tornare in Rai come conduttrice per la prossima stagione televisiva. Fortunatamente, oltre ai lividi la Cuccarini non si è fatta nulla di grave e ha voluto rassicurare lei stessa i fan sulle sue condizioni.

Da settembre, Lorella Cuccarini sarà al timone di due popolari programmi di Rai1: La Vita In Diretta, dove prende il posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi molto probabilmente assieme al giornalista Alberto Matano, e poi a lei potrebbe andare anche la conduzione di Linea Verde con Federico Quaranta, a partire dal 9 agosto prossimo.