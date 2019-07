Elisabetta Canalis ha molto senso dell’umorismo e sa prendersi in giro. In questo caso, c’è da dire che sa anche prendere in giro le sue colleghe. La bella Elisabetta, 40enne in forma strepitosa, ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale appare visibilmente ritoccata, con un qualche programma ad hoc. La didascalia è molto divertente, perché “imita” quelle che molte volte si leggono accanto a foto totalmente manipolate che qualcuno vuol far passare per autentiche: “Comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia”. Ovviamente l’immagine ha avuto moltissimi like e commenti positivi.