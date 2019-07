Morto a poche centinaia di metri dal traguardo. Il pilota Carlin Dunne si è schiantato a un terzo di miglio dalla bandiera a scacchi della celebre gara in quota del Pikes Peak in Colorado. Inutili i soccorsi immediati, il pilota del Ducati Team Spider Grips, 36 anni, originario di Santa Barbara, è morto sul colpo. In sella alla Ducati Streetfighter V4 Prototype, Dunne stava probabilmente per battere un nuovo record del percorso, dopo essere partito in pole position, ed aver dominato i primi tre settori di gara. Esperto pilota e già detentore di diversi record sulla stessa pista, secondo i media locali Dunne sarebbe finito in un avvallamento del terreno, e la sua moto finita fuori strada, nonostante le strade del Pikes Peak siano completamente asfaltate da otto anni. Il celebre tracciato è lungo quasi 20 chilometri ed è tutto in salita: 156 i tornanti, quasi tremila metri il dislivello della gara (si parte sui 1400 metri e si arriva a 4300). Dunne è il settimo pilota deceduto durante il Pikes Peak in 97 anni di corsa.