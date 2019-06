Florijana Ismaili, 24enne originaria di Berna, si è tuffata in acqua da una barca all'altezza di Musso e non è più riemersa. Proseguono le ricerche dei sommozzatori

È scomparsa ieri pomeriggio dopo un bagno nel lago di Como e non è più riemersa. Si tratta di Florijana Ismaili, calciatrice dello Young Boys e della Nazionale svizzera. La ragazza di 24 anni, originaria di Berna, si era tuffata nelle acque del lago all’altezza di Musso da una barca noleggiata con amici. A dare subito l’allarme era stata un’amica: sul lago sono arrivate le squadre speciali dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Al momento le ricerche non hanno avuto alcun esito.

Il club svizzero di Berna ha dichiarato, in un comunicato: “La polizia continua le sue ricerche. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento. Vi informeremo di nuovo non appena ne sapremo di più”. Continuano, intanto, le ricerche dei sommozzatori.