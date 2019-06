“Sono stato innamorato di una ragazza lesbica. L’ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è lesbica. E ho avuto un sacco di collaboratori gay. Ma ti dirò di più, non ho manco mai escluso che una parte di me fosse tendenzialmente gay“. A raccontarlo è Pupo che, in’intervista a Rolling Stone, ha detto la sua sulle tematiche Lgbtq, cogliendo l’occasione che questo è il mese dei Pride. Non solo, il cantante ha parlato anche del suo rapporto con l’amore ed il sesso, spiegando anche la sua esperienza assolutamente “non convenzionale” di rapporto a tre con la moglie anna, sposata nel 1974, e la manager Patricia.

“So quanto io, mia moglie e la mia compagna abbiamo sofferto per difendere questa scelta – ha spiegato -. Abbiamo scelto una strada per non distruggere. Non condividiamo la stessa casa, non facciamo l’amore insieme. Viviamo in luoghi diversi e ci incontriamo, senza ostentazioni, quando devo stare con la mia compagna o con mia moglie. Questa è la mia vita e, pur non consigliandola a nessuno perché faticosa, mi ci sono trovato. Penso ne sia valsa la pena. Non me ne frega niente di certa gente che vive in maniera ipocrita e poi, magari, fa cose oscene davanti alla foto di un bambino di cinque anni – ha concluso Pupo -. O come, magari, qualche esponente della destra italiana che ha l’amante e fa casini. Mi sento una delle persone più oneste e pulite del mondo: non ho alcun tipo di frustrazione e desiderio represso. Sono sessualmente molto libero, ma ha prevalso la parte etero. Per me non è proprio un problema”.