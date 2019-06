FQ Magazine Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta

Una vera e propria scadenza fissata per il 2050, l’anno in cui la Terra sarebbe destinata a collassare. Tutta colpa del cambiamento climatico che porterebbe a una fine più vicina di quanto si possa immaginare, questo quello che emerge da uno studio realizzato dal National Center for Climate Restoration di Melbourne. Un quadro preoccupante che tra trent’anni porterà al crollo degli ecosistemi terrestri, dall’Artico all’Amazzonia fino alla Barriera corallina.

Lo studio spiega che il 35% della superficie terrestre, dove vive il 55% della popolazione, potrebbe essere investita da ondate di calore insostenibili per almeno venti giorni all’anno. Non solo, alcune zone del Medio Oriente, del Mediterraneo, del sud-ovest degli Usa potrebbero diventare inabitabili e la scarsità di acqua finirebbe per travolgere due miliardi di persone oltre a portare a una implosione dell’agricoltura. Un quadro che non si può non definire drammatico che avrebbe l’effetto di una creazione dei “profughi climatici”, un flusso di circa un miliardo di persone.

Gli scienziati affermano che città popolate come Giacarta, Hong Kong, Shangai, Manila, Bangkok e Mumbai finirebbero per essere abbandonate per l’aumento del livello del mare e per le condizioni climatiche che si creerebbero. C’è chi ipotizza l’arrivo di guerre e carestie, i climatologi ipotizzano entro il 2050, appunto, l’innalzamento della temperatura globale che andrà oltre i tre gradi centigradi per poi salire a cinque gradi nel 2100. Si arriverebbe alla fine della civiltà come la conosciamo oggi come nota Hans Joachim Schellnhuber del Potsdam Institute, probabilmente “la specie umana in qualche modo sopravviverà, ma distruggeremo tutto quello che abbiamo costruito negli ultimi duemila anni”.

Secondo gli esperti i rischi non sarebbero stati presi in considerazione correttamente dagli Accordi di Parigi che avrebbero previsto un aumento di tre gradi per il 2100 senza considerare il “long term carbon feedback”, la Terra amplica i cambiamenti climatici in negativi accelerando i tempi.