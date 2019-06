Nella famiglia Smith non ci sono tabù. O almeno, parlare di sessualità non lo è. Qualche giorno fa Jada Pinkett Smith durante il suo programma Red Table aveva detto: “Sesso a tre? Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L’ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me. Non c’era il giusto livello di intimità, ma ho sempre pensato che se fossi stata innamorata di due persone sarebbe stata un’altra cosa. Volevo vedere cosa si provava e l’ho fatto”. In quell’occasione, insieme a Jada, c’era la figlia, Willow. E ora è proprio lei, 18enne figlia di Will Smith e Jada, a parlare di come vede l’amore: “Amo gli uomini e le donne allo stesso modo, quindi vorrei sicuramente una relazione con un uomo e una donna, due persone. Mi concentro molto sulla connessione emotiva e penso che se trovo due persone di generi diversi con cui mi connetto veramente, creando un legame romantico e sessuale, non avrei la necessità di cercare altro”.