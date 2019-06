Jada Pinkett Smith ha abituato il pubblico del suo programma, “Red Table“, ad una certa disinvoltura per quanto riguarda le confessioni sulla sua vita privata e intima: dal suo rapporto “malato” con il porno ai suoi segreti sulla masturbazione. E anche stavolta non è stato diverso. Solo che, ad assistere al racconto della moglie di Will Smith, c’era la figlia, Willow che non ha potuto fare a meno di mostrare un certo imbarazzo: “Sesso a tre? Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L’ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me. Non c’era il giusto livello di intimità, ma ho sempre pensato che se fossi stata innamorata di due persone sarebbe stata un’altra cosa. Volevo vedere cosa si provava e l’ho fatto. Ero piccola, ho incontrato due persone che mi piacevano e ho detto di sì”.