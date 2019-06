La vittima, una donna di 57 anni malata di Alzheimer: qualcuno, passandole accanto in Via Nazionale, le ha dato fuoco

Un’aggressione in pieno giorno quella avvenuta a Ponticino, vicino ad Arezzo, proprio davanti alla gelateria del cantante Pupo. La vittima, una donna di 57 anni malata di Alzheimer: qualcuno, passandole accanto in Via Nazionale, le ha dato fuoco. La donna è stata subito soccorsa e salvata dal marito. L’uomo ha raccontato al Corriere di Arezzo di trovarsi proprio a pochi metri da “Gelato al Cioccolato” (la gelateria di Enzo Ghinazzi, gestita dalle sue due figlie), quando un gruppo di giovani è passato accanto a lui e alla moglie e poco dopo, la donna aveva le fiamme addosso. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri per lesioni dolose. Immediata la solidarietà di Pupo: “Sono miei amici, famiglia esemplare, speriamo che il responsabile sia identificato e capisca la gravità del suo gesto”.