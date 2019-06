In corso le indagini per chiarire la dinamica: le porte d'ingresso dell'ateneo erano aperte, forse quindi il ragazzo voleva evitare di pagare il ticket d'ingresso per accedere alla "disco-Sapienza" superando le mura di cinta di viale dell'Università. Attorno alle "notti bianche" nell'università, organizzate da alcuni collettivi studenteschi, da settimane continuano ad esserci tensioni con il rettore

È morto dopo 24 ore di agonia un giovane che venerdì sera era rimasto ferito nel tentativo di scavalcare le cancellate dell’università La Sapienza di Roma per partecipare a un party non autorizzato dal rettore. Il 26enne, come riporta Il Messaggero, era stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I nel pomeriggio di sabato, ma non ce l’ha fatta: la recisione dell’arteria femorale è risultata fatale.

Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente: le porte d’ingresso dell’ateneo erano aperte, forse quindi il ragazzo voleva evitare di pagare il ticket d’ingresso per accedere alla “disco-Sapienza” superando le mura di cinta di viale dell’Università. Attorno alle “notti bianche” della Sapienza, organizzate da alcuni collettivi studenteschi, da settimane continuano ad esserci tensioni con il rettore. Università, classifica Qs per materia: Sapienza prima in “studi classici”. Il PoliMi nella top 10 con 3 discipline

Eugenio Gaudio, a Il Messaggero, aveva espresso parole di condanna per le iniziative: dibattiti, aperitivi musicali e dj-set con migliaia di persone in orari serali. Il rettore, a fine maggio, aveva spiegato al quotidiano romano che gli spazi all’interno de La Sapienza vengono concessi in base “a norme approvate con i rappresentati degli studenti, risultato di decisioni collegiali, prese dagli organi di governo dopo un’approfondita meditazione. E, ovviamente, è vietato vendere alcolici o pretendere il pagamento di un biglietto di ingresso. Noi non siamo al di fuori di queste leggi”.

“Il sospetto che viene – aveva aggiunto – è che si pensi di fare un’operazione che di culturale non ha nulla, visto che viene richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso. Insomma: qui non siamo di fronte ad una normale serata tra studenti, ma c’è qualche interesse dietro”. Sempre Il Messaggero, nelle scorse settimane, aveva dato conto di un’informativa consegnata dalla Digos nella quale veniva avanzata l’ipotesi di “violenza privata” nei confronti di 21 persone per l’organizzazione dei party in orari serali.