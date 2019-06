C’è a chi piace il pesce gatto e c’è a chi piace il pesce ratto. Alla celebre battuta del ragionier Filini in Fantozzi subisce ancora da oggi andrà aggiunta una postilla: e c’è a chi piace il coniglio gatto. Già, perché a vedere la foto che un utente di Facebook ha scattato tra i banconi della carne fresca, sezione conigli, di un supermercato Eurospin in Italia, sarebbe presente uno strano esemplare con una coda piuttosto lunga.

Il post con foto, perlomeno tutta da verificare nella sua autenticità, è online almeno dal 14 giugno 2019, ma solo il post del 20 giugno – come segnala Open – è diventato virale. “Secondo voi che animale è?”, si chiede ironicamente l’utente del 20 giugno. Su questa pagina cominciano a fioccare commenti di ogni tipo che si dividono in due correnti di pensiero: chi sostiene che i conigli non possono avere una coda così lunga come quella dell’animale morto esibito in foto, e chi invece postando disegni anatomici e foto di scheletri di conigli sostiene che il coniglio ha una coda.

I primi, ovviamente, azzardano l’ipotesi che in quella foto ci sia un gatto scuoiato (e che il supermercato si trovi a Vicenza così da confermare il detto “vicentini magnagati”). Mentre i secondi spiegano che abitualmente la coda, come gli arti e il cranio, dei conigli messi in vendita nelle macellerie vengono mozzati per evitare raccapriccio nei clienti. A questo punto interviene Eurospin che dal proprio account ufficiale Facebook parla di “fotomontaggio” e “scherzo di cattivo gusto”: “ci dispiace per l’accaduto ma ovviamente non dipende da noi”.

Sempre sul sito di Open viene utilizzata la prova del nove per le immagini nel mondo del giornalismo web, Fotoforensics, da cui non risultano alterazioni della foto. Così, in assenza almeno per ora di indagini ufficiali dai parte dei NAS, si giunge ad almeno un paio di conclusioni: non siamo in presenza di un fotomontaggio e probabilmente in quella foto risulta un coniglio con una coda lunga che non sarebbe stata mozzata per la vendita.