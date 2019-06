In una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si è raccontato come sempre senza mezze misure

“C’è poco da fare: Pupo è la vera rockstar italiana“. Inizia così un’intervista al cantante toscano pubblicata su Rolling Stone (a firma Gaspare Baglio) e noi di FQMagazine non potremmo essere più d’accordo. Il 4 e l’11 luglio, su Rai2, Pupo condurrà Un’estate fa, un programma che si occupa di tormentoni estivi e a questo proposito, non può mancare il racconto sulla ‘nascita’ di Gelato al Cioccolato: “Io e Freddy Naggiar della Baby Records, mitica casa discografica che cambiò il panorama musicale della scena italiana chiedemmo a Malgioglio una canzone sul gelato al cioccolato. Non ne gli va di essere associato a questa canzone? Maglioglio, furbo stratosferico, persona molto intelligente, ci gioca molto. Una parte del suo ritorno in auge è dovuto anche alle varie situazioni paradossali, grottesche e molto teatrali create da questa canzone. Per questo brano prende diritti Siae che sono il triplo di quelli delle canzoni di Mina e della Vanoni che, onestamente, oggi credo non se le defechi più nessuno”.

Ma la vera anima rock di Pupo viene fuori quando si parla del perché da tempo mancava dalla Rai: “Mi hanno i fare il giudice a Ora o mai più, a Sanremo Young con la Clerici, di essere concorrente a Ballando con le stelle e Tale e Quale Show. Ti rendi conto? Spesso mi sento umiliato e offeso dalle persone che mi propongono queste cose“. E quando il giornalista chiede come mai si sia sentito umiliato, Enzo Ghinazzi dice: “Ho un’idea di me stesso, professionista, che non credo sia lontana dalla realtà: se mi si propone di fare il concorrente a Ballando con le stelle o a Tale e Quale Show, dovrei rispondere in malo modo, ma declino gentilmente l’invito”.