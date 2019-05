Jada Pinkett, la moglie di Will Smith, è tornata a parlare senza tabù del suo rapporto con il sesso. L’attrice lo ha fatto nell’ultima puntata di Red Table Talks dove, di fronte alla figlia Willow e alla madre Adrienne, ha rivelato che per un periodo della sua vita è stata dipendente dalla pornografia. “Avevo un rapporto malsano con certi video. Che ci crediate o meno, all’epoca non avevo relazioni con uomini, stavo attraversando un periodo di astinenza“, ha raccontato Jada Pinkett.

“Con la pornografia cercavo di colmare un vuoto”, ha spiegato rispondendo alla domanda di Willow circa i motivi della sua dipendenza. “È comunque sintomo di un disturbo”, ha aggiunto spiegando che è riuscita ad uscire dalla dipendenza anche grazie a Will Smith: “È il mio genio della lampada”, ha detto lei, scherzando sul ruolo del marito in Aladdin.