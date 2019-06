“Io invidio Di Battista, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in piazza di Priscilla, a Roma, a margine della cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2018/2019 del XXXIV corso di Alta Formazione.

In merito alle critiche che gli ha rivolto Alessandro Di Battista intervenuto ieri a ‘Otto e mezzo’ Salvini ha aggiunto: “E strano che ci sia qualcuno che è alleato che passa il suo tempo a insultarmi. Non guardo la tv e men che meno Di Battista. Quello che dice Di Battista è l’ultima delle mie preoccupazioni”. Sull’accusa di voler far cadere il governo, il ministro ha precisato: “Assolutamente no, e perché dovrei”.