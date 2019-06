“Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ma è diventato conformista perché invece di prima gli italiani, ha messo prima Radio radicale. Ed è andato a baciare la pantofola di Trump facendo gli interessi degli Stati Uniti e non dell’Italia”