Netflix ha aumentato anche in Italia i prezzi dei suoi abbonamenti. Dopo gli Stati Uniti, i rincari arrivano quindi ufficialmente anche nel nostro Paese: il piano Standard, che permette la visione di contenuti in full hd su due schermi contemporaneamente passa dagli attuali 10,99 € a 11,99 € (un aumento di un euro quindi). Quello Premium invece, passa da 13,99 € a 15,99 €, con un aumento di 2 euro. Rimane invariata invece solo la tariffa base, quella che permette la visione su un solo schermo di contenuti in SD (inferiore a 720p) a 7,99€ al mese.

Gli aumenti scattano oggi, giovedì 20 giugno: se cercate di abbonarvi alla piattaforma streaming infatti, vedrete già i nuovi prezzi. Chi è già cliente invece, riceverà una notifica via email o direttamente dall’app con almeno un mese di anticipo rispetto all’applicazione delle nuove tariffe. I nuovi abbonati, o meglio alcuni dei nuovi abbonati, potranno tornare ad usufruire di un periodo variabile di prova gratuita variabile da 7, 14 o 30 giorni.