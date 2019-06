Drew, oh, Drew. Perché l’hai fatto? Che delusione. Proprio te, che usi i social in modo perfetto, che sembri sempre “una di noi”, un giorno senza trucco e con una maglietta bucata mentre pulisci casa, il giorno dopo pronta per una festa glamour. Proprio te, che dai l’impressione di saperti divertire e di amare la buona tavola. Proprio te, che sei una delle nostre preferite, dovevi postare quel piatto di pasta? Donna di mondo, viaggiatrice, non hai ancora capito come si prepara e come appare un buon piatto di pasta? Quegli spaghetti affogati in una salsa giallina, quel fogliame non ben identificato nel piatto. La forchetta e il cucchiaio per mangiare la pasta, Drew! Stavolta non possiamo, proprio non possiamo passarci sopra: quella roba che hai fotografato, non è pasta. Con affetto.