La notte del 15 giugno le botte a quattro ragazzi del gruppo che indossavano le magliette bordeaux “simbolo antifascista”. Ora una nuova aggressione, questa volta a una ragazza. E’ accaduto la scorsa notte, quando sono tornati nel mirino i ragazzi del Cinema America, l’associazione che negli ultimi anni ha riportato il cinema nelle piazza di Roma. Questa volta la vittima è l’ex fidanzata del presidente dell’Associazione “Piccolo America”, Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull’altra aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America.

Intanto quattro persone ritenute responsabili dell’aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del Cinema America avvenuta sabato sera a Trastevere sono state identificate dalla Polizia. Il 15 giugno scorso quattro giovani sono stati circondati e picchiati perché avevano addosso l’indumento, ritenuto dagli aggressori “un simbolo antifascista”.

I volti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza non erano quelli conosciuti ed è per questo che gli agenti della Digos hanno iniziato una indagine vecchia maniera, partendo dai nomi a loro noti e scandagliando i relativi profili social a caccia di tracce. Individuato uno degli autori, si è poi ricostruito il gruppo con match ininterrotti tra le foto di Facebook e i frame delle riprese della videosorveglianza che inizialmente sembravano non dare i risultati sperati.

Il più grande dei quattro, S.B., 37enne parrucchiere in zona Casalotti, la sera dell’aggressione era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Eppure sarebbe lui, secondo le indagini, il fomentatore della violenza. M.C., 23enne militante del Blocco Studentesco, un sorta di sezione giovanile di Casapound, già noto per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe sferrato la testata al giovane David Habib.

M.V., suo coetaneo e anche lui con numerosi precedenti e sottoposto a Daspo, avrebbe invece colpito con una bottigliata Valerio Colantoni. Tra i quattro, anche A.M, 23enne già noto per lesioni e violenza privata.

Le perquisizioni realizzate dalla Digos nelle loro abitazioni hanno consentito di trovare gli indumenti utilizzati durante la notte del 16 giugno e una serie di segni distintivi, emblematici dell’appartenenza dei soggetti agli ambienti dell’ultradestra. Sequestrati anche i cellulari per esaminare tutte le conversazioni, contemporanee e successive all’aggressione, mentre si continua a indagare a caccia degli altri responsabili.