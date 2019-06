Mossa preventiva per la celebre attrice e cantante che ha spiazzato i suoi fan. Un hacker si è impossessato delle sue foto private, minacciandola, così per anticipare qualsiasi azione, Bella Thorne le ha pubblicate per prima

Un caso curioso, ma attualissimo, che ha a che vedere con il web e pericolosi hacker, che si intrufolano nella vita di alcune vittime per minacciarle e ottenere denaro. La ventunenne Bella Thorne, cantante e attrice famosa in America, ha deciso di pubblicare alcune sue foto hot per cercare di fregare sul tempo l’hacker, che si è impossessato delle sue foto private, minacciandola da giorni. “Ora non hai più potere su di me, non riuscirai a controllare la mia vita”, ha commentato Bella. Ed è proprio il neo fidanzato Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, a spiegare esattamente cos’è successo.

“Per chi non lo sapesse. – ha spiegato sui social il cantante – La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su Internet. Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare in mano. Per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno stronzo infame e criminale”.

L’artista poi conclude: “Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi“. La situazione sembra essere tornata alla normalità. Bella Thorne è ancora scossa per l’accaduto, però risollevata per essere riuscita a chiudere la questione con un gesto forte, eclatante, ma necessario.