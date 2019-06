A causa del malore avuto nel momento dello sfratto, Morgan ha ottenuto dall’ufficiale giudiziario un rinvio di una settimana e ha ancora qualche giorno per raccogliere la cifra necessaria per provare a riacquistare la sua casa di Monza, alla quale è molto affezionato. Così, dalle pagine di Libero, ha lanciato un nuovo appello: “Ho sette giorni per trovare 200mila euro“.

“In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro – ha spiegato l’ex leader dei Bluvertigo – questa casa è come un museo, non può essere smantellata”. Il tribunale di Monza stabilì il pignoramento dell’immobile alla fine del 2017, dopo diverse ingiunzioni per il mancato pagamento degli alimenti alle due figlie avute da Asia Argento.

“Non avevo più modo di pagare gli alimenti alle mie figlie – ha spiegato Morgan, si è innescata una macchina infernale che mi ha portato a perdere la mia abitazione che io avevo acquistato per 760 mila euro ed è stata svenduta per 250 mila”. La sua è quindi una lotta contro il tempo che sembra impossibile da vincere, oltretutto contando che la sua casa è già stata acquistata all’asta da un acquirente anonimo.