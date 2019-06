Sarebbero poco più di 1 milione le persone che domenica sono di nuovo scese in piazza a Hong Kong per protestare contro il progetto di legge che autorizza l’estradizione in Cina, anche se sabato la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam ha annunciato la sua decisione di “sospendere” l’iter per l’approvazione.

Gli attivisti si sono radunati a Victoria Square vestiti di nero, con fiori bianchi in segno di lutto per il loro compagno morto sabato, con striscioni contro la Cina, accusata di “uccidere” i residenti di Hong Kong, o in cui si precisa che “gli studenti non incitano alla rivolta”, dopo che la governatrice mercoledì scorso aveva accusato i manifestanti di partecipare a una “rivolta organizzata“.

Proteste contro la legge si sono svolte sabato della scorsa settimana e mercoledì. Carrie Lam sabato ha parlato di una “pausa di riflessione“, ma chi è sceso in piazza enuncia che si tratta solo di un tentativo di temporeggiare e chiedeche il progetto di legge venga definitivamente abbandonato. Il 35enne sopranominato Leung è morto sabato, caduto per essersi arrampicato per issare un banner con la scritta “Make Love! No Shoot! No Extradition to China” nel centro di Hong Kong. Il caso è considerato dalle autorità come suicidio.

Secondo i media locali la polizia ha aperto più corsie stradali alla marea di gente e dopo quasi due ore dall’inizio della marcia, c’erano ancora molte persone che dovevano uscire dalle fermate della metropolitana nel cuore dell’ex colonia. È Carrie Lam il bersaglio principale dei manifestanti: tra slogan come “dimettiti”, “vergognati” e “libertà”, la folla scivola via da Victoria Park attraverso Hennessy Road, nel percorso di tre chilometri che richiederà diverso tempo per il suo completamento fino all’Admiralty, a causa della massiccia partecipazione.